У Тернополі відзначили річницю закінчення Другої світової війни

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 65-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, біля меморіального комплексу «Пагорб Слави» представники влади і громадськості вшанували загиблих під час війни.

Священики відслужили панахиду за вояками і мирними жителями, які загинули у роки ІІ Світової, після чого заступник голови ОДА Ольга ГУЗАР, заступник голови облради Олег БОБЕРСЬКИЙ, заступник міського голови Тернополя Олег МАРУШІЙ поклали квіти до підніжжя Пагорбу.

У виступах учасники заходу відзначали важливість цієї дати для наступних поколінь, які мають її пам’ятати, щоб не допускати подібних трагедій у майбутньому.

Також квіти пам’яті й шани було покладено до військового меморіалу на Микулинецькому кладовищі і до могили політв’язнів і репресованих радянською владою.