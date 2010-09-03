У Житомирі борги з зарплати погасять за рахунок майна боржників

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК розпорядився погасити заборгованість з заробітної плати шляхом продажу майна та землі підприємств-боржників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розміщеному на сайті Житомирської облдержадміністрації розпорядженні губернатора від 27 серпня № 245.

Зазначається, що впродовж липня заборгованість із зарплати в області зменшено на 18,4 млн. грн., або на 27,9%, і станом на 1 серпня становила 47,5 млн. грн.

Для подальшого зменшення боргів з зарплати в регіоні С.РИЖУК затвердив план невідкладних заходів.

Зокрема, губернатор зобов’язав райдержадміністрації та міськвиконкоми області у вересні, жовтні та листопаді погасити згадані борги на суму не менш як 4% від загальної суми заборгованості, зафіксованої станом на 1 липня 2010 року, а в грудні 2010 р. - на суму не менш як 5%.

Своїм розпорядженням С.РИЖУК також зобов’язав комунальні підприємства вивільнити кошти для погашення боргів, суттєво скоротивши витрати на утримання адміністративно-господарського апарату, а також ліквідувати чи приватизувати збиткові комунальні підприємства.

У плані також передбачене погашення заборгованісті шляхом реалізації майна та земельних ділянок підприємств, які не використовуються для організації виробничого процесу.

Після виконання судових рішень на підприємствах-банкрутах - ВАТ "Автозапчастина" та АТЗТ "Коростенський фарфор" - борги з зарплати будуть погашені шляхом реалізації майна із залученням представників УМВС України в області.