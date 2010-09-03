У центрі Києва знайшли 18 снарядів часів війни

У центрі Києва під час проведення земляних робіт було виявлено 18 снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Києві, 2 вересня до управління надійшло повідомлення, що в Печерському районі на вулиці Струтинського, 13/15 під час проведення земляних робіт місцеві жителі виявили предмет, схожий на боєприпас часів війни.

До вказаного місця була направлена група піротехнічних робіт центрального аварійно-рятувального загону МНС для знешкодження вибухонебезпечного пристрою. Рятувальники оперативно вилучили снаряд 76 мм.

Невдовзі ще один виклик надійшов з вулиці Підвисоцького, 4, що теж на Печерську. Цього разу було знайдено 16 снарядів, які піротехніки також розмінували.

Втретє працівникам МНС виїжджали в Голосіївський район. Там на будівельному майданчику за адресою провулок Червоноармійський, 3 було знайдено ще один 76-міліметровий снаряд, залишений з часів війни.

Всі ці вибухонебезпечні пристрої були вилучені, вивезені на полігон і там знешкоджені.

Всього з початку року у столиці було вилучено та знешкоджено 237 боєприпасів часів війни.