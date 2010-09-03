Міжбанк відкрився ростом долара і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 7,8990/7,9080 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2571/0,2573 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1205/10,1350 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2814/1,2816 дол./євро (четвер, 2 вересня, - 1,2785/1,2787 дол./євро).

У четвер, 2 вересня, Національний банк України на ринок не виходив.