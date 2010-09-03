Долар і євро на міжбанку набирають хід

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8990/7,9080, до 12:00 ціни зросли до 7,9080/7,9150. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9105/7,9175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:10 Нацбанк оголосив про вихід на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня за курсом 7,9002/7,9082 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2571/0,2573, до 12:00 ціни піднялися до 0,2575/0,2578. На час закриття ціни досягли поточного максимуму – 0,2578/0,2580. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6600 (-0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,2810/1,2850. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1205/10,1350, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,1455/10,1575. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли рівня 10,1550/10,1660.