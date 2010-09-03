Від займання сухої трави згоріли 6 будинків на Донеччині

У Донецькій області, в м. Юнокомунарівськ (неподалік від м. Єнакієве) унаслідок пожежі без житла залишилася 21 особа.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області з посиланням на начальника Єнакієвського міськвідділу міліції Валерія ШТАНЧЕНКА

За його словами, спочатку з невстановленої поки що причини спалахнула суха трава, потім вогонь перекинувся на сарай і будинок.

«На жаль, розповсюдженню полум`я сприяла вітряна погода. Впродовж короткого часу вогонь перекинувся на шість житлових будинків, розташованих на сусідніх вулицях», - повідомив міліціонер.

Унаслідок пожежі згоріло три чотирьохквартирні будинки, ще три пошкоджені.

Завдяки злагодженій роботі МНС і співробітників міліції, які оперативно оточили місце НП, вдалося уникнути людських жертв, підкреслив В.ШТАНЧЕНКО, додавши, що «небезпека була неабиякою, тому що під час гасіння неподалік від рятувальника вибухнув газовий балон».

Міська влада Єнакієвого оперативно розселила 21 потерпілого в тимчасове житло.

На даний час співробітники МНС і міліції проводять розслідування за фактом події, додав начальник міськвідділу міліції.