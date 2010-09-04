Рівненську міліцію відправили до Острозької академії

750 рівненських міліціонерів разом з начальником УМВС України в області генерал-майором міліції Олегом САЛОМ з початком навчального року сіли за парти Національного університету «Острозька академія», щоб вчити англійську мову у рамках підготовки правоохоронців області до заходів Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, відповідну угоду про співпрацю правоохоронців та «Острозької академії» підписано 2 вересня.

Згідно з угодою, міліціонерам організують курси англійської мови на базі «Острозької академії», а представники органів внутрішніх справ допоможуть альма-матер із облаштуванням науково-дослідної криміналістичної лабораторії.

За словами начальника УМВСУ генерал-майора О.САЛА, це перший приклад в Україні, коли регіональне управління МВС організовує таку масштабну мовну підготовку своїх працівників до чемпіонату Європи з футболу. На його думку, якщо такий почин буде підтримано в інших регіонах, то це лише сприятиме поліпшенню іміджу України у світі і суттєво допоможе державі у проведенні заходів Євро-2012.

Начальник рівненської міліції О.САЛО під час зустрічі зі студентами та викладачами «Острозької академії» вручив Подяку ректорату Національного університету «Острозька академія» за їхню взаємодію з органами внутрішніх справ Рівненщини та значні їх зусилля у підготовці фахівців високого рівня для міліції.

Він також подарував «Острозькій академії» тритомник місцевого автора Валерія ВОЙТОВИЧА «Антологія Українського міфу», шеститомник Мирослава МАРИНОВИЧА та ще три десятки наукових та літературних книг. Але неочікуваним та найціннішим подарунком, яким поповнилася скарбничка академії, став раритетний «Новий завіт» церковнослов’янською мовою 1751 року, який О.САЛО вручив ректору Національного університету «Острозька академія» Ігорю ПАСІЧНИКУ від імені міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

У відповідь ректор вручив О.САЛУ «Острозьку Біблію» у перекладі зі старослов’янської та ювілейну монету " Острозька академія " номіналом п’ять гривень, випущену 2001 року.