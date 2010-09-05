"Нова Галичина" роздасть школам 50 портретів Шухевича

Активісти громадської організації «Нова Галичина» започаткували акцію з передачі до шкіл Івано-Франківська портретів національних героїв України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Нова Галичина».

Приводом до акції стало те, що у нові шкільні підручники з історії за ініціативою Міністерства освіти та науки було внесено правки, якими «спотворено факти з історії України». Зокрема, “зі змісту підручників Міносвіти зажадало вилучити Героїв Крут, Українських Січових Стрільців, визвольну боротьбу УПА в роки Другої світової війни, суспільно-політичні події в Україні початку ХХІ століття”, - підкреслили в громадській організації.

«Переписуючи історію, ми так чи інакше перепрограмовуємо майбутнє України, - наголосив лідер «Нової Галичини» Павло АНДРУСЯК. - Сьогодні в Україні почалася війна з мертвими, яка є, по суті, війною з майбутніми поколіннями». За його словами, «Нова Галичина» зробила перший символічний крок – виготовила портрет командира, генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича. Адже саме його портрет вилучено з підручника «Вступ до історії України» для 5 класу, додав П.АНДРУСЯК.

Всього виготовлено 50 портретів Р.Шухевича, які будуть передані в усі школи Івано-Франківська (в місті 26 шкіл – УНІАН).

Крім того, активісти «Нової Галичини» планують підготувати цілу низку портретів героїв визвольних змагань.