Мисливець уві сні застрелив свого товариша

У Запорізькій області 59-річний чоловік уві сні застрелив 56-річного товариша.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, незвичайний злочин був скоєний днями в Оріхівському районі області.

"15 чоловік зібралися на полювання. Одержати задоволення їм вдалося тільки від процесу, оскільки здобиччю стали лише кілька голубів. І після невдалого з погляду здобичі відпочинку, мисливці продовжили день у компанії спиртних напоїв. Через деякий час 56-річний чоловік заснув. Поряд з ним приліг його 59-річний колега, який, будучи напідпитку, заснув із зарядженою рушницею в руках, і випадково натиснувши на курок, зробив постріл, що став фатальним", - повідомили в ЦГЗ.

На сьогодні стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу України "Вбивство з необережності", що передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк до 5 років. Ведеться слідство.