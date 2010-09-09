ФПУ спростовує закиди у розкраданні профспілкових санаторіїв

Федерація профспілок України спростовує звинувачення на свою адресу щодо розкрадання профспілкових оздоровниць.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ФПУ.

У федерації наголошують, що вона вкотре стала об’єктом провокацій, а публікацію у тижневику «Дзеркало тижня» у ФПУ називають замовною (4 вересня “Дзеркало тижня” з посиланням на своїх джерела повідомило, що депутати Верховної Ради Криму готують проект рішення, за яким у Федерації профспілок України в комунальну власність відберуть землю під санаторіями у АРК. За даними джерел, на такий крок кримські депутати зважилися, щоб у керівництва ФПУ не було спокуси розпоряджатися землею під приводом "оренди" і "реконструкції" санаторних об`єктів).

У ФПУ наголошують, що це повідомлення вкотре доводить цинізм, з яким “авантюристи від бізнесу намагаються перекрутити очевидні речі, як кажуть, із білого зробити чорне”. “Місцеві ж чиновники, зокрема в АР Крим та інших регіонах, по-своєму тлумачать дане Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ доручення місцевій владі навести порядок у питаннях землекористування, направляючи команди перевіряльників інспектувати всю господарську діяльність профспілкових санаторіїв, які легально працюють і сплачують податки державі”, - йдеться в заяві.

У Федерації профспілок вважають, що все це робиться для того, щоб створити профспілкам імідж неефективного власника, дискредитувати профспілки і прийняти рішення про передачу оздоровниць місцевій владі. “Таку невдалу спробу свого часу вже робила Закарпатська обласна рада депутатів. Зараз ця робота вже проводиться серед депутатів Верховної Ради АР Крим”, - зазначається у заяві.

”Автори замовних матеріалів також не обтяжують себе перевіркою наведених ними “фактів” про нібито відчуження профспілкового майна. Дуже просто з’ясувати, що за весь період головування В.ХАРИ ФПУ не продала жодного квадратного метра власності”, - йдеться у заяві.

У документі також критикується позиція Сергія САНЧЕНКА, який, які стверджують автори заяви, фактично вже не обіймає посаду заступника голови ФПУ. (6 вересня С.САНЧЕНКО заявив, що актив Федерації профспілок України вимагає зміни керівника ФПУ. Зокрема, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що влада Криму має намір забрати профспілкові об`єкти і перевести їх у комунальну власність, С.САНЧЕНКО сказав: “Так, до мене також дійшла така інформація. Але тут головне значення має не позиція властей Криму, а те, що профспілки докотилися до такого жалюгідного стану, коли місцеві еліти наважуються на такі дії”. За словами С.САНЧЕНКА, “це ж уже не перший прецедент”).

У профспілках зазначають, що ці звинувачення звучать з вуст людини, яка останнім часом “неодноразово фігурувала в кримінальних справах, і зараз не дружить з законом”.

“Мета замовників статей – створити штучний скандал як інформаційний привід, щоб звинуватити керівників ФПУ у діях, які вони не вчиняли, і використати цю провокацію для розвалу найбільшого громадського об’єднання та приватизації його профспілкового майна”, - наголошується в заяві. При цьому мало кого турбує, підкреслюють у ФПУ, що після досягнення “негідниками своєї мети – прихопити профспілкову власність - простому громадянинові України ніде буде відновити своє здоров`я, реабілітуватися за доступними цінами після інфарктів, інсультів, важких операцій. Всупереч намаганням окремих «рейдерів від влади», які хочуть нагріти руки на «дерибані» профспілкового майна, профспілкові оздоровниці ефективно працюють на здоров`я нації, працівників, ветеранів праці та їхніх сімей”.

У заяві наголошується, що “рейдерами” ініційовано звернення до правоохоронних органів, щоб втягнути їх для вирішення питання про відчуження профспілкового майна на власну користь. Однак, ФПУ має у своєму розпорядженні документи, які засвідчують, що за результатами перевірок профспілкових оздоровниць органами прокуратури та внутрішніх справ не виявлено зловживань, що потребують порушення кримінальних справ проти керівників санаторно-курортних закладів.

”Федерація профспілок України заявляє, що громадяни України, в т.ч. члени профспілок, і надалі масово користуватимуться послугами профспілкових санаторно-курортних установ, як користувалися і досі”, - наголошується у заяві.