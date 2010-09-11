Інспектори закрили одеський і київський дельфінарії

Державна екологічна інспекція Мінприроди України ухвалила рішення про тимчасову заборону функціонування одеського дельфінарію «Нерум» і київського дельфінарію «Немо».

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, уточнивши, що під час перевірки дельфінаріїв «було виявлено ряд грубих порушень вимог природоохоронного законодавства».

Зокрема встановлено, що суб`єкти господарювання утримують і використовують морських тварин у видовищних заходах з порушенням вимог статей 7, 8, 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (відсутність дозволу Мінприроди на утримання у неволі морських тварин, відсутність контакту тварин з природним середовищем, відсутність дозволу центрального органу виконавчої владі з питань ветеринарної медицини на використання тварин у видовищних заходах).

За результатами перевірок суб`єктів господарювання в Дніпропетровську, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку, Києві, Севастополі і на території АР Крим, які утримують у дельфінаріях морських ссавців-китоподібних, керівникам дельфінаріїв видані розпорядження про усунення порушень вимог природоохоронного законодавства, а деякі посадовці притягнуті до адміністративної відповідальності.

Крім того, Держекоінспекція направила листи до Міноборони України і Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України щодо здійснення заходів з повернення дельфінів-афалін, що занесені до Червоної книги, з київського дельфінарію «Немо» до науково-дослідного центру Збройних сил України «Державний океанаріум».