Експертна рада опікуватиметься рівними правами чоловіків і жінок

В Україні створено Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі.

Цей консультативно-дорадчий орган створено при Міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту згідно зі статтею 6 Закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з метою своєчасного та ефективного реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї,

До цієї Експертної ради, що діятиме на громадських засадах, зможе звернутися кожен громадянин із своєю особистою проблемою для захисту від проявів дискримінації чи поновлення порушених прав.

Крім того, як зазначалося сьогодні у ході установчого засідання Експертної ради, це перший попереджуючий сигнал для непрофесійних керівників, який покладе край проявам дискримінації у професійно-трудовій діяльності відносно їх підлеглих.

За словами міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА, створення Експертної ради - це черговий крок для посилення національного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Очолила Експертну раду заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА. До її складу увійшли кращі практики і експерти державних, громадських, у тому числі міжнародних, організацій з питань недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання ґендерного насильства, протидії торгівлі людьми, відзначили в Мінсім’ї.