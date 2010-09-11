Міністр: ми не повинні забороняти російський дубляж

Міністр культури і туризму Михайло Кулиняк заперечує, що в Україні відбувається звуження українського дублювання іноземних фільмів. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Я впевнений, що український дубляж не зникне, бо на нього є попит. Але ми не повинні до нього примушувати. Ми не повинні забороняти російський дубляж, але треба зробити рівні умови для ринку. Якщо дистриб’ютор бачить, що йому вигідно зробити 10 копій українською мовою, а одну російською, одну молдовською, то ми йому не повинні цього забороняти», – заявив міністр.

За словами Кулиняка, галас довкола дублювання викликаний комерційними проблемами.

«Ринок регулює, скільки яких копій потрібно виготовляти, але їх повинні виготовляти в Україні, щоб всі були на рівних умовах. Коли ми зробимо умови, що і на українську мову, і на російську мову дубляж треба буде робити з однаковими фінансовими затратами, ця проблема сама собою зніметься», – сказав міністр.

На думку Кулиняка, зняття заборони на дублювання фільмів іншими мовами напряму не впливає на розвиток українського кіно. Уряд надаватиме державну підтримку українським фільмам. «Ми зараз будемо нарощувати фінансування кіновиробництва», – заявив міністр.

Розпорядженням від 8 вересня Кабінет Міністрів виділив сім мільйонів гривень на створення й поширення національних фільмів.