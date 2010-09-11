Погода на завтра: тепло і сухо

Завтра на території України збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ пройде лише вночі в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.

Температура вночі становитиме 7-12° тепла, на півдні Одещини, у Приазов`ї та Криму подекуди 11-16°; вдень 20-25°, у західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Завтра у столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°, у Києві - вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 11 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, в Дніпрі біля Києва - 17°.