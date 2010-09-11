Погода на завтра: тепло і сухо
14:34, 11 вересня 2010Суспільство
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В Карпатах вночі 3-8° тепла
Завтра на території України збережеться суха і тепла погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ пройде лише вночі в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.
Температура вночі становитиме 7-12° тепла, на півдні Одещини, у Приазов`ї та Криму подекуди 11-16°; вдень 20-25°, у західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
Завтра у столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°, у Києві - вночі 8-10°, вдень 21-23°.
Сьогодні, 11 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, в Дніпрі біля Києва - 17°.
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