У Миколаєві п'яний студент битою побив міліціонера

П`яний студент одного з миколаївських вузів побив битою працівника міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Днями працівник одного з райвідділів міліції Миколаєва, проїжджаючи на власному автомобілі головною магістраллю міста - проспекту Леніна, помітив, що його машину наполегливо притискує до бордюру автомобіль марки «ВАЗ - 2114». Зупинившись, міліціонер вийшов з машини і попрямував до кривдника. Ним виявився нетверезий студент, який ішов назустріч з бейсбольною битою в руках. Правоохоронець встиг дістати з кишені своє посвідчення і пред`явити незнайомцеві, але тут же дістав удар битою в обличчя. Нападник завдав працівникові міліції кілька ударів, внаслідок чого експерти потім зафіксували черепно-мозкову травму і забій лівої гомілки.

Прокуратура Заводського району Миколаєва порушила кримінальну справу за ст. 345, ч.3 Кримінального кодекси України - навмисне нанесення працівникові правоохоронних органів або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв`язку з виконанням цим працівником своїх службових обов`язків. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

На сьогодні порушник перебуває під вартою.