Обшуки в «Буковелі» вдарять по туристах

Обшуки у туристичному комплексі “Буковель” проводилися. Це в коментарі УНІАН підтвердив Гендиректор туристичного комплексу “Буковель” Олександр Шевченко. За його словами, слідство цікавив “великий перелік документів стосовно землевідводів на землі, на яких стоїть туркомплекс”. Пан Шевченко зауважив, що у розбудову туркомплексу були вкладені дуже великі гроші (раніше на місці “Буковелю” був ліс), але відмовився коментувати припущення, що ситуація носить ознаки рейдерства.

“Може це помилка, але такі дії (правоохоронних органів – Авт.), коли нічого не пояснювали, коли застосували спецпідрозділи... створюють дуже негативний імідж України в очах інвесторів”, - зауважив пан Шевченко. “Коли обшукуються офіси таких великих фірм, які вкладають такі великі гроші, це не додає позитивних рис до іміджу країни”.

Наразі, повідомив пан Шевченко, у туркомплексі “Буковель” хочуть зрозуміти ситуацію та сподіваються на підтримку Президента в об’єктивному з’ясуванні всіх обставин неприємної події. Утім, гендиректор “Буковелю” вже готовий до рішучих дій: “Якщо такий інвестор, як Скорзонера, не потрібний Україні, то ми готуватимемося до зупинки діяльності “Буковелю” як туристичного комплексу”, - заявив пан Шевченко.

Як повідомляли українські ЗМІ, 7 вересня, працівники Генеральної прокуратури України, Головного управління з боротьби з організованою злочинністю за підтримки бійців спецпідрозділу «Беркут» провели обшук і вилучення документів і оргтехніки в Головному управлінні Держкомзему в Івано-Франківській області. Операція тривала 12 годин - з другої дня до другої ночі. Правоохоронці вилучили документацію управління, системні блоки комп`ютерів, гербову печатку управління.

Як стверджують очевидці, працівників управління без супроводу бійців «Беркута» не відпускали навіть до вбиральні. Залишити приміщення працівникам дозволили тільки вночі.

За інформацією «Галицького кореспондента», найбільше слідчих цікавили питання відведення земельних ділянок ТОВ «Скорзонера» (ТК «Буковель»), грошової оцінки земель Поляницької сільської ради, на яких розміщений курорт, проекти і будівництво нових доріг до «Буковелю».

На земельні ділянки у селі Поляниця, де розташований гірськолижний курорт «Буковель», накладено арешт, повідомив у суботу Обкомз посилання на дані Держкомзему.