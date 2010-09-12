Помер відомий французький кінорежисер Клод Шаброль.

Він помер у Парижі сьогодні вранці у віці 80-ти років, повідомила паризька мерія.

Починав у середині 1950-х років у журналі «Кайє дю сінема» як кінокритик разом з Трюффо, Годаром, Ромером, Ріветтом - майбутніми лідерами «нової хвилі», а його перша стрічка «Красунчик Серж» (1958) стала маніфестом нового кіноруху.

Прихильник «чорного детектива», він використовував жанрові канони для показу широкої картини суспільства. Гостросюжетна фабула в цих фільмах була необхідна, щоб розкрити лицемірство і нерідко криміналізованість людських відносин.

Клод Шаброль зняв більше п`ятдесяти фільмів. Його останній фільм - «Белламі» з Жераром Депардьє в головній ролі - вийшов у 2008 році.