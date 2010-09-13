Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,92 грн./дол., продають – за 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 12 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7% відучора і сьогодні становить 10,07 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, 10,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,15 грн./євро, з продажу – в межах 10,10-10,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 12 вересня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2521 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2585 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., курс продажу – 7,95 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,7% і сьогодні становить 10,08 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,14 грн./євро, з продажу – в межах 10,16-10,24 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці підвищився на 0,3% порівняно з 12 вересня і сьогодні становить 0,2520/0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,91/7,97 грн., євро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,97 грн., євро – 9,89/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,91/7,95 грн., євро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9082, до євро – 10,063185, до російського рубля – 0,25598.