Двох білорусів упіймали на кордоні з контрабандою старовинних монет

Співробітники митної служби спільно з прикордонниками на одному з постів попередили незаконне вивезення старовинних монет та купюр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, в колекції, зокрема, було 40 паперових купюр Російської імперії, часів СРСР, України, Польщі, Білорусі, Литви, 129 монет з білого металу та 59 монет жовтого металу XIX-XX ст.ст. різних номіналів та різних країн виготовлення.

Колекцію монет та купюр виявили у двох громадян Білорусі, які поверталися до себе на батьківщину автомобілем «Мазда». Громадяни обрали форму спрощеного митного контролю «зелений коридор», тим самими заявивши, що жодних заборонених, обмежених та обов’язкових до декларування речей не переміщують.

Виявлені предмети направлено на експертизу, за результатами якої буде визначено належність предметів правопорушення до історичних чи культурних цінностей.

Складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 339 Митного кодексу України. Предмети вилучено до рішення суду