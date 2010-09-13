Вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодоморів

У місті Лохвиця Полтавської області невідомі завдали пошкоджень пам`ятнику жертвам Голодоморів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив начальник відділу по зв`язках з громадськістю Управління МВС у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

«11 вересня невідомі збили з постаменту фігуру скорботного ангела, який є частиною композиційного рішення знаку. Також ангелу відбили обидва крила. Ведеться слідство», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

За даними міліції, факт вандалізму щодо цього пам`ятника зареєстровано вже вдруге. Перший випадок стався на початку травня 2010 року. Потім пам`ятник був відновлено. 16 травня 2010 р. пам`ятник освятив представник Української православної церкви (Київського патріархату).

Пам`ятник жертвам Голодоморів у Лохвиці було встановлено у жовтні 2009 року.