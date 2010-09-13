З України депортували 10 хасидів

З України до Ізраїлю за порушення громадського порядку депортували 10 хасидів, які здійснювали паломництво на могилу цадика Нахмана у місті Умань Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНАІН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Черкаській області, в Умані працівниками міліції було зафіксовано та локалізовано два конфлікти, що виникли між громадянами та хасидами.

Перший інцидент стався між хасидами і активістами першої Єврейської Євангельської церкви, які приїхали з Одеси і проповідували в Умані єднання євреїв в єдиній вірі.

Інший конфлікт виник між власницею квартири і хасидами, які винаймали у неї житло. Внаслідок цього інциденту постраждало двоє місцевих жителів, один з яких отримав кілька легких ножових поранень.

Заступник начальника ГУ МВС в Черкаській області Іван КОРСУН повідомив кореспондента УНІАН, що 10 паломників, які намагалися створити безлад, порушували громадський порядок під час затримання і винні у нанесенні тілесних ушкоджень двом жителям Умані, вже депортовано до Ізраїлю із забороною в`їзду в Україну на 5 років. Стосовно трьох паломників проводиться дослідча перевірка. Один з потерпілих уманчан вже знаходиться вдома, інший ще перебуває в лікарні.

У свою чергу, представник міжнародного благодійного фонду брацлавських хасидів у місті Умань Данієль ДАЯН у розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що йому прикро за інциденти, що виникли під час свята, і перепросив за дії паломників, наголосивши, що ці люди більше не приїдуть в Умань.

Довідка УНІАН. На місці паломництва в районі могили засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана в місті Умань цього році перебуває майже 24 тисячі прочан з 23-х країн світу. Вони приїхали відсвяткувати Рош-га-Шан – єврейський новий рік і 200-річчя з дня смерті цадика Нахмана.