Проти чиновників КМДА відкрили ще одну кримінальну справу
17:02, 13 вересня 2010Суспільство
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Йдеться про 3 га землі в Жулянах
Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо посадовців Київської міської державної адміністрації, які виділили 3 га землі для будівництва в мікрорайоні «Жуляни».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора столиці Григорій ОСТАФІЙЧУК.
«Органи прокуратури розслідують кримінальну справу щодо службових осіб КМДА, які виділили 3 га для будівництва мікрорайону «Жуляни», - сказав він, зауваживши, що наразі призначено та проводиться судово-економічна експертиза щодо вартості вказаної ділянки.
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