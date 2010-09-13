Проти чиновників КМДА відкрили ще одну кримінальну справу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо посадовців Київської міської державної адміністрації, які виділили 3 га землі для будівництва в мікрорайоні «Жуляни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора столиці Григорій ОСТАФІЙЧУК.

«Органи прокуратури розслідують кримінальну справу щодо службових осіб КМДА, які виділили 3 га для будівництва мікрорайону «Жуляни», - сказав він, зауваживши, що наразі призначено та проводиться судово-економічна експертиза щодо вартості вказаної ділянки.