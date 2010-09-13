Концерн «Стирол» увійшов до холдингу Фірташа

ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) увійшов до складу підконтрольного Group DF хімічного холдингу Ostchem Group.

Про це УНІАН повідомили у Group DF.

Згідно з повідомленням, кількість виробників мінеральних добрив азотної групи, що входять до складу холдингу, збільшується до чотирьох. До теперішнього часу до складу холдингу входили ВАТ «Рівнеазот» (Рівне, Україна), ЗАТ «Таджиказот» (Таджикистан) і АТ «Нітроферт» (Естонія).

«Консолідація активів у хімічній галузі дозволить зберегти і згодом зміцнити позиції українських підприємств на зарубіжних ринках карбаміду та аміачної селітри. На даний час світовий ринок азотних добрив оцінюється в 102 млн. тонн на рік, при цьому щорічний приріст у 2010-2014 роках прогнозується на рівні 2,0-2,5%. Розширення ринку відбувається здебільшого за рахунок виробників Азії і Близького Сходу, внаслідок чого підприємства азотної хімії Європи втрачають свої експортні позиції», - відзначають у компанії.

Крім того, зазначає прес-служба, в рамках єдиної керуючої структури підприємства, що входять до складу холдингу Ostchem Group, зможуть підвищити конкурентоспроможність виготовленої продукції.

«Синергію буде досягнуто за рахунок централізації інвестиційної діяльності, стандартизації фінансових операцій і звітності, оптимізації закупівель обладнання і матеріалів, об`єднання ремонтно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт», - йдеться у повідомленні.

При цьому прогнозується, що річний обсяг інвестицій в азотні підприємства холдингу становитиме близько 100 млн. дол.

Довідка УНІАН. OstChem Holding AG засновано у Відні (Австрія) в 2004 році. На даний час холдингова група OstChem володіє компаніями і підприємствами у Східній, Центральній Європі і Центральній Азії, включаючи Україну, Естонію, Росію, Швейцарію, Італію і Таджикистан.

90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Концерн "Стирол” засновано у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду, найбільший в Україні виробник полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником спіненого полістиролу.

Концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати. Станом на грудень 2006 року 50,01% акцій ВАТ «Концерн «Стирол» належало ТОВ ІК "СтиролХімІнвест" (м. Горлівка, Донецька обл.), 14,19% – фізичним особам.