16 вересня - панахида за загиблими журналістами

16 вересня 2010 року в Києві, у Володимирському соборі (бульвар Тараса Шевченка, 20), відбудеться панахида в пам`ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. Початок панахиди о 18.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.

Нагадаємо, 16 вересня виповнюється десять років, відколи зник засновник “Української правди” Георгій Гонгадзе. Цього дня журналісти згадують усіх колег, які загинули через свою професійну діяльність за роки незалежності України.