16 вересня - панахида за загиблими журналістами
17:52, 13 вересня 2010Суспільство
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У Володимирському соборі
16 вересня 2010 року в Києві, у Володимирському соборі (бульвар Тараса Шевченка, 20), відбудеться панахида в пам`ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. Початок панахиди о 18.30.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.
Нагадаємо, 16 вересня виповнюється десять років, відколи зник засновник “Української правди” Георгій Гонгадзе. Цього дня журналісти згадують усіх колег, які загинули через свою професійну діяльність за роки незалежності України.
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