Сума зафіксованих у Києві хабарів перевищує 6 млн. грн.

Цього року у Києві загальна сума отриманих різними посадовими особами хабарів становила 6 млн. 180 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор столиці Юрій УДАРЦОВ.

За його словами, найбільша сума зафіксованого хабара цього року сягнула 2 млн. 643 тис. грн.

Продовжуючи тему корупції, заступник столичного прокурора Григорій ОСТАФІЙЧУК повідомив, що на даний час до суду за обвинуваченням в отриманні хабара у сумі 35 тис. доларів направлено справу проти начальника відділу Київської міськдержадміністрації.

Крім того, прокуратура передала до суду матеріали кримінальної справи проти посадовця Управління земельних ресурсів київської мерії, якого звинувачують в отриманні 45 тис. доларів хабара, а також справу стосовно заступника начальника відділу «Київжитлоспецексплуатація», якого затримали за хабар у сумі 5 тис. доларів.