Що й де дорожчало в серпні?

У серпні цього року проти липня в більшості областей України зафіксована інфляція.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами підвищення споживчих цін за підсумками серпня ц.р. стали Харківська область - інфляція 2,2%, Полтавська – 2%, Запорізька – 2%, а також Тернопільська, Черкаська і Чернігівська області – 1,9%.

Дефляція була зафіксована в Києві – 0,3%.

З початку року (серпень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі – на 8,2%, Запорізькій – 5,4%, Львівській областях – 5,3%, АР Крим і Харківській області – 5,2%. Найменше ціни зросли у Вінницькій – 3,1%, Дніпропетровській — 3,4%, Рівненській – 3,5% і Волинській областях – 3,6%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні стали: Запорізька – 1,1% (з початку року – зростання 3,8%), Чернігівська - 0,9% (3,3%) і Хмельницька області - 0,6% (3,9%). Зниження цін у серпні зафіксоване в Івано-Франківській - на 1% (зростання 4,5%), в Дніпропетровській - на 0,5% (зростання 5,9%), Львівській - на 0,5% (зростання 5,9%), Чернівецькій областях – на 0,6% (3%), м. Київ – на 1,6% (4,1%), м. Севастополь – на 0,3% (7%) та ін.

У Київській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Алкогольні напої і тютюнові вироби в серпні ц. р. проти липня найбільше подорожчали в Харківській – на 1,5% (з початку року – зростання 17,2%), Херсонській — на 8,1% (зростання 17,4%), Полтавській – 7,8% (зростання 15,7%). Зниження цін не зафіксоване ні в жодному регіоні.

Ціни на одяг і взуття в серпні ц.р. найбільше зросли в Харківській - на 0,4% (з початку року - 0%), Херсонській і Дніпропетровській областях - на 0,3% (зростання 2,4% і 1,3% відповідно). Найбільше зниження цін зафіксоване в Сумській - на 0,4% (з початку року зниження - 0,7%), Волинській, Чернівецькій областях, АР Крим і в Києві - на 0,3% (зростання - 0,5%, 0,2%, зниження - 0,6%, зростання - 0,9% відповідно). У Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській і Львівській областях ціни не змінилися.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в серпні ц.р. до липня найбільше подорожчали в Київській - на 15,3% (зростання - 16,6%), Черкаській - на 15,2% (15,3%) і Чернігівській областях - на 13,2% (15,4%). Зниження цін не зафіксоване ні в жодному регіоні.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в серпні ц.р. до липня найбільше всього зросли в Херсонській - на 0,9% (з початку року - 0%), Тернопільській, Житомирській областях і Севастополі - на 0,6% (з початку року - 0%, зростання - 1,8%, зниження - на 0,7% відповідно). Зниження цін зафіксоване в 5 областях, найбільше в Чернігівській - на 0,5% (зниження - 0,1%) і Чернівецькій областях - на 0,4% (зниження - 1,3%). У Закарпатській, Луганській і Черкаській областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в серпні ц.р. стали Дніпропетровська, Івано-Франківська і Тернопільська області - на 0,9% (зростання - 0,5%, зниження - 0,9%, зростання - 0,5%). Зниження цін зафіксоване в 8 областях, найбільше ціни знизилася в Херсонській і Закарпатській областях - на 0,6% і 0,4% відповідно (з початку року - зниження - 0,2%, зростання - 0,9% відповідно). У Вінницькій і Полтавській областях ціни не змінилися.

У липні ц.р. серпні в більшості областей зафіксоване зростання цін у сфері транспорту. Найбільше зростання зафіксоване в Одеській – на 1,5% (зростання – 6%) і Хмельницькій областях – на 0,6% (5,7%).

Ціни на послуги зв`язку в серпні ц.р. проти липня в більшості областей країни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури в серпні ц.р. проти липня найбільше зросли в Дніпропетровській - на 1,5% (зростання - 4,8%), Волинській - на 1% (зростання - 0,8%) і Рівненській областях - на 0,9% (зростання - 1%). Зниження цін зафіксоване в 9 областях і Севастополі. У Полтавській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Вартість освіти в серпні ц.р. до липня збільшилася, в основному, в Тернопільській області - на 1,4% (зростання - 1,8%) і Севастополі - на 0,5% (зростання - 3,7%). У 14 областях і АР Крим ціни не змінилися.