"Енергоатом" має намір залучити кредит у 0,5 млрд. грн

НАЕК "Енергоатом" має намір залучити кредит в обсязі 500 млн. грн. Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки України.

Кредитні кошти планується залучити строком на 3 роки. Заявки на участь у торгах приймаються до 13 жовтня, тоді ж планується їх розкриття.

Як повідомлялося раніше, НАЕК "Енергоатом" оголосила тендер з вибору банку для залучення кредиту у розмірі 35 млн. дол.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2009 році НАЕК збільшила чистий прибуток в 9,2 разу, або на 869,044 млн. грн., порівняно з 2008 роком – до 974,310 млн. грн. Чистий дохід компанії минулого року збільшився на 4,4% – до 10 млрд. 920,1 млн. грн.