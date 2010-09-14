Команда "Вісбаден» стала переможцем Асоціації КВК України

Чернівецька команда "Вісбаден» стала переможцем фіналу чемпіонату Асоціації КВК України, який проведено у Рівному.

Як передає кореспондент УНІАН, переможці набрали 39 балів, успішно подолавши усі п’ять етапів конкурсу, які проводились на сцені міського палацу культури «Текстильник».

На другому місці – рівненська команда «Фававу», яка, подякувавши глядачам за підтримку, пішла «на заслужений відпочинок» як ветеран цих змагань. Третє та четверте місця дістались, відповідно, командам "ДТП" з Луганська та "Друга зміна" з Донецька.

Учасників змагань (команди з Донецька, Луганська, Чернівців і Рівного) привітали директор департаменту молодіжної політики Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту Ігор ХОХИЧ і заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ.