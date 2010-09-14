Під час звіту мера Херсона у драмтеатрі відбулася бійка

У коридорі, що веде до зали Херсонського обласного драматичного театру ім. Куліша, де сьогодні мер Херсона Володимир САЛЬДО виступав зі звітом, сталася бійка.

Як передає кореспондент УНІАН, у ній брали участь і постраждали голова обласного відділення Комітету виборців України Дементій БІЛИЙ і людина, ім`я якої УНІАН поки що невідомо.

За словами Д.БІЛОГО, він ненадовго вийшов із зали драмтеатру, а коли намагався потрапити туди знову, на нього напали двоє невідомих.

"Я спробував повернутися до зали, але на мене напали двоє осіб, і почали відтісняти від входу. Один із них ударив мене кулаком в обличчя. Я вдарив його у відповідь фотоапаратом", - сказав Д.БІЛИЙ.

Опонента голови обласного відділення КВУ із закривавленим обличчям співробітники міліції відвели в одне з підсобних приміщень театру. Д.БІЛОГО, на обличчі якого також були помітні сліди удару, відвели в інше приміщення для надання свідчень. Після цього його відвезли з театру на машині "швидкої допомоги", в яку він сів самостійно.

Співробітники міліції також взяли свідчення у кількох журналістів, які перебували у драмтеатрі.