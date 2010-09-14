На Донеччині СБУ організувала виборчі "лінії довіри"

Управління Служби безпеки України в Донецькій області організувало телефонні «лінії довіри» для прийому повідомлень про порушення на майбутніх виборах до місцевих органів влади.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі облуправління СБУ, «лінії довіри» створені «для невідкладного інформування громадянами про можливі правопорушення» в ході виборчої кампанії і «своєчасного правового реагування» на ці повідомлення.

В облуправлінні також уточнили, що такі «лінії довіри» готові до роботи у Донецьку і ще 12 містах області: Маріуполі, Амвросіївці, Артемівську, Горлівці, Волновасі, Єнакієвому, Красноармійську, Краматорську, Макіївці, Слов`янську, Торезі й Харцизьку.