У МВФ вважають, що економіка України вже відновилася

У Міжнародному валютному фонді вважають, що економіка України вже відновилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР під час міжнародного фінансового форуму сьогодні в Києві.

При цьому він підкреслив, що не слід зупинятися на досягнутому.

У МВФ відзначають кілька пріоритетних напрямів, які сприятимуть поліпшенню економічної ситуації. Серед них зниження бюджетного дефіциту, а також зниження рівня співвідношення державного боргу і ВВП. За інформацією МВФ, цей показник в 2008 році був на рівні 20%, в 2009-му – 32-34%, і очікується, що в 2010-у він становитиме 40-41%.

“Це не великий борг, але вже і не такий, як був”, - сказав М.АЛЬЄР.

Серед чинників поліпшення економічної ситуації він назвав відновлення і розвиток банківського сектора, зокрема його кредитної складової, а також монетарну політику і валютний курс.

Серед іншого М.АЛЬЄР повідомив, що згідно з домовленостями у рамках співпраці МВФ і України уряд до кінця поточного року має завершити рекапіталізацію банків.