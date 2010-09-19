Водія "газелі" знайшли за кермом з відірваною головою

Мешканець Петербурга покінчив життя самогубством, за версією міліції, відірвавши собі голову. Як повідомляє Фонтанка.ру, тіло чоловіка без голови було виявлене на водійському сидінні дивно поставленої "газелі".

Кримінальної справи, швидше за все, не буде, оскільки правоохоронці вважають, що смерть 28-річного чоловіка не мала кримінального характеру. А саме: чоловік накинув собі на шию зашморг, а інший кінець мотузки прив`язав до опори мосту. Він сів за кермо своєї машини, просунувши мотузок у відкрите вікно, і натис на газ.

Причини, що штовхнули його на такі дії, поки невідомі.

Раніше, в ніч на 18 вересня, працівники міліції оглянули підозрілу «газель». У ній вони виявили тіло господаря машини - 28-річного чоловіка - без голови. Голову знайшли за кілька десятках метрів від місця парковки авто - прив`язаною до металевої конструкції.