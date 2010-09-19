Військовий прокурор підбиває підсумок вибуху на СДК "Кіровоград"

Внаслідок вибуху турбореактивних снарядів на середньому десантному кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України «Кіровоград» троє матросів строкової служби отримали легкі поранення, один – середньої тяжкості.

Цю інформацію в неділю в ефірі телеканалу «1+1» уточнив начальник військових прокуратур Генеральної прокуратури України Юрій ВІЙТЄВ.

«Стався вибух двох турбореактивних снарядів. Вони зачепили відкритий люк, внаслідок чого загорілися рятувальні плоти, які почалися підриватися, оскільки мали на оснащенні піротехнічні засоби», - зазначив Ю.ВІЙТЄВ.

За його словами, троє матросів строкової служби отримали легкі тілесні ушкодження, а один військовослужбовець – середньої тяжкості.

Постраждалі перебувають на лікуванні у військових госпіталях у Севастополі та Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, під час проведення бойових стрільб, що відбулися 17 вересня на кримському полігоні «Опук» в рамках активної фази військових навчань “Взаємодія-2010”, внаслідок вибуху на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” Військово-Морських сил Збройних сил України двох боєприпасів поранення отримали чотири військовослужбовці зі складу екіпажу.