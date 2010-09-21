ВР ратифікувала договір з Бразилією про передачу засуджених

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про передачу засуджених осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 268 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Договір передбачає, що особу, засуджену на території однієї зі сторін, може бути передано на територію іншої сторони для відбування призначеного їй покарання, відповідно до положень цього договору. З цією метою засуджений може висловити державі винесення вироку або державі виконання вироку своє бажання бути переданим згідно з цим договором. Із запитом про передачу засудженого може звертатися як держава винесення вироку, так і держава виконання вироку.

Засудженого може бути передано за наступних умов: якщо особа є громадянином держави виконання вироку; якщо вирок є остаточним і набрав законної сили; якщо в момент отримання запиту про передачу засудженому залишилося відбувати покарання протягом не менш як одного року; якщо на передачу згоден засуджений або коли, беручи до уваги його вік, фізичний чи психічний стан, одна зі сторін вважає це за необхідне, - законний представник засудженого; якщо дія або бездіяльність, за яку було призначене покарання, є злочином відповідно до законодавства держави виконання вироку або була би злочином у разі вчинення на її території; якщо відшкодовано матеріальні збитки, заподіяні злочином, і сплачено судові витрати; і якщо обидві сторони згодні на передачу цього засудженого.

У виняткових випадках сторони можуть погодитися на передачу засудженого, навіть якщо йому залишається відбувати покарання менш як один рік, або якщо матеріальні збитки, заподіяні злочином, відшкодовані не в повному обсязі.

Передача засудженого не здійснюється, якщо: не дотримані умови, перелічені у договорі; покарання не може бути виконано стороною, громадянином якої є засуджений, унаслідок закінчення строку давності відповідно до законодавства цієї сторони; строк позбавлення волі, призначений у державі винесення вироку, є більшим, ніж максимальний термін покарання, встановлений за відповідне діяння законодавством держави виконання вироку.