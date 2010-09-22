Медведєв: Росія може скасувати ембарго на експорт зернових

Росія може скасувати ембарго на експорт зернових після закінчення жнив.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на нараді з фінансової стійкості агропромислового комплексу.

«Щодо ембарго на експорт зернових культур. Це ембарго було важким рішенням, але необхідним, хоча ембарго не є єдиним заходом зі стабілізації ситуації на ринку. Цей захід, і я вже про це говорив, може бути скасовано після остаточного підбиття підсумків жнив і взагалі з розумінням того, що ми маємо в своєму розпорядженні. Очікую, що уряд про це надасть необхідні пропозиції», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що внаслідок аномальної спеки цього року загибель сільгоспкультур сталася на приблизно 17% посівних площ, або приблизно на третині площі зернових культур. За оцінками уряду, постраждали 22 тис. га, зазначив президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ запровадив заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Зокрема, заборона встановлюється на вивіз із території РФ пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного й пшенично-житнього.