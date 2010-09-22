СБУ розказала, за що взяли мера Кам’янець-Подільського

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність двох посадовців мерії Кам’янець-Подільського Хмельницької област – міського голови та керуючого справами виконкому міської ради, які вимагали та отримали хабара у місцевих підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у жовтні 2009 року до мера звернулися власники приватного підприємства з проханням передати їм в оренду земельну ділянку площею 1,5 га для будівництва гаражів і СТО. Посприяти у виділенні землі та подальшому зменшенні орендної плати мер погодився за винагороду – 300 тисяч гривень. У разі несплати грошей посадовець погрожував виставити ділянку на аукціон та продати її.

20 вересня керуючий виконкому міськради, у своєму службовому кабінеті отримавши від підприємців останню частину хабара – 60 тисяч гривень, був затриманий співробітниками Служби безпеки України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно міського голови, який нині перебуває у лікарні.

20 вересня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.