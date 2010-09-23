Тігіпко пояснив, як Податковий кодекс лібералізує економіку

Переданий на розгляд парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу передбачає істотне поліпшення підприємницького клімату в Україні.

Про це вчора заявив віце-прем`єр-міністр і голова партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО під час парламентських слухань на тему «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу», повідомили УНІАН у прес-службі «Сильної України».

"Сьогодні ми повинні закласти ті основи модернізації країни, на які давно чекає бізнес, і про які ми раніше тільки говорили. Ми абсолютно відкриті для бізнесу, щоб приймати зауваження і чітко на них реагувати», – заявив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр нагадав, що сьогодні за умовами для ведення підприємницької діяльності Україна перебуває на одному з останніх місць у світі, і новий кодекс покликаний принципово змінити ситуацію.

С.ТІГІПКО ще раз назвав основні положення нового кодексу, спрямовані на лібералізацію економіки: поступове зниження податку на прибуток з 19% до 16%, десятирічна нульова ставка для суднобудівних і авіабудівних підприємств, готельного бізнесу, приватних лікарень і шкіл, автоматичне відшкодування ПДВ на 23-й день з моменту подання декларації.

Крім того, С.ТІГІПКО заявив, що уряд розробив ряд законопроектів, які істотно звужують можливості чиновників тиснути на бізнес.

«Буде заборонено вилучення документів в оригіналі поза рамками кримінального слідства, усунуто можливість зупинки фінансової діяльності підприємств, крім як за рішенням суду. Для податкових служб буде запроваджена заборона на безпідставну відмову у прийомі податкової декларації, а чиновники, які так вчинили, будуть притягатися до адміністративної відповідальності», – повідомив віце-прем`єр.