Укртелеком за півроку втратив 100 тисяч абонентів

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії “Укртелеком» в I півріччі 2010 року скоротилася на 100 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укртелекому".

«Мережа фіксованого телефонного зв`язку ВАТ «Укртелеком» продовжує скорочуватися і станом на 01.07.2010 р. становить 10,2 млн. номерів проти 10,3 млн. на початок року», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) і ін.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії становили 456,4 млн. грн.