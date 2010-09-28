Клієнт після відмови в кредиті заклав вхід в банк цеглою

Ображений клієнт британського банку Barclays заклав цеглою вхід до відділення банку, після того, як йому було відмовлено у видачі кредиту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британське видання Metro.

Девелопер Кемерон Хоуп, зневірившись від безнадії, за підтримки місцевих друзів-бізнесменів заклав вхідні двері до відділення банку цеглинними блоками, спорудивши імпровізовану стіну2,4 на 1,2 метра.

На свіжій кладці чоловіки розвісили плакати, що викривають "жадібність" британських банків загалом, а не тільки Barclays.

"Банки душать відновлення економіки після кризи, відмовляючись кредитувати бізнес. Наш терпець увірвався", - так прокоментував стихійну акцію протесту 59-річний Хоуп.

Акція протесту тривала, доки поліція не пригрозила заарештувати "будівельників-аматорів", вони демонтували кладку, яка ще не встигла остаточно "схопитися".