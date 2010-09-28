Міліція затримала чоловіка з 8 мішками марихуани

В одному з райцентрів Кіровоградської області в ході проведення операції «Мак-2010» співробітники правоохоронних органів затримали 26-річного місцевого жителя, у якого вилучили близько 100 кг марихуани.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області.

Чоловіка затримали у момент, коли він винаймав таксі для перевезення багажу. Під час огляду салону автомобіля міліціонери виявили 8 поліпропіленових мішків, заповнених марихуаною загальною вагою 75 кг.

За словами підозрюваного, наркотичні рослини він знайшов на території колишньої ферми, зібрав і вирішив перевезти до райцентру з метою подальшого збуту.

У вказаному чоловіком місці біля покинутого господарського приміщення правоохоронці виявили ще три мішки з марихуаною. Таким чином загальна вага вилученого наркотичного зілля сягнула 100 кг.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів у особливо великих розмірах), санкції якої – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.