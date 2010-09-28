Твори православного ювелірного мистецтва з України повезуть до Європи

У Національному історичному архітектурному заповіднику "Чернігів Стародавній" з 14 до 17 жовтня у рамках проекту «Мистецтво підтримує мистецтво» пройде виставка-показ унікальних витворів сучасного православного ювелірного мистецтва.

Як повідомили УНІАН у добродійній організації «Слов`янський фонд», виставка у Чернігові відкриє цикл виставок-турне, які пройдуть у Москві, Санкт-Петербурзі, Мілані, Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, Києві і будуть присвячені творчості великого ювеліра XIX-XX століть Карла Фаберже в проекті «Фаберже православний».

Ідею проведення виставки підтримало керівництво Чернігова і Чернігівської області, організаторами виставки виступили Національний історичний архітектурний заповідник «Чернігів Стародавній», Класичний ювелірний дім «Лобортас».

На виставці будуть представлені роботи ювелірного дому «Лобортас», серед яких мала лампада для благодатного вогню – прообраз лампади, в якій традиційно доставляється Святий вогонь з Єрусалиму до Києво-Печерської Лаври. Також «Лобортас» представить дорогоцінні предмети і прикраси, створені на основі найдавніших традицій і сучасних досягнень ювелірного мистецтва.

Серед експонатів відвідувачі зможуть побачити роботи, які одержали престижні нагороди і дипломи міжнародних виставок, а також роботи з приватних колекцій світських і духовних осіб.

Також у рамках виставки добродійна організація «Слов`янський фонд» представить унікальний проект «Парк Київська Русь» - Центр культури та історії Київської Русі. Метою проекту є відображення культурного і архітектурного образу Дитинця Києва V-XIII століть і атмосфери Київської Русі з максимальною історичною достовірністю.

Додаткова інформація на сайтах: http://naiz2.at.ua, www.lobortas.com і www.parkkyivrus.com