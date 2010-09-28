У Донецькій області після щеплення померло 8-місячне немовля

У Донецькій області недавня смерть 8-місячного немовляти, що співпала за часом з його вакцинацією, розслідується комісією фахівців ДП «Центр імунобіологічних препаратів» Міністерства охорони здоров`я України.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні зазначається, що в Пролетарському районі Донецька 21 вересня був зареєстрований випадок смерті дитини віком 8 місяців. Клінічний діагноз: гостра кишкова інфекція, тяжка течія, гострий менінгіт, нейротоксикоз. Дитина 16 вересня одержала перше щеплення вакциною Пентаксім (серія G2067).

За попередніми висновками комісії у складі міських і обласних фахівців органів охорони здоров`я і санепідслужби, цей летальний випадок співпадає з щепленням вакциною Пентаксім за часом.

В облСЕС пояснили, що вакцина Пентаксім (серія G2067, виробництво Франції, “Санофі Пастер”, термін придатності - до 31 травня 2012 року) призначена для імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, утримує безклітинний компонент кашлюку і інактивований компонент проти поліомієліту.

До Донецької області препарат цієї серії надійшов від ДП «Укрвакцина» 20 серпня в кількості 13,2 тисяч доз.

За оперативними даними, станом на 27 вересня цим препаратом в області вже щеплено 7902 дитини. При цьому зареєстровано 90 місцевих (1,14%) і 82 загальних звичайних реакцій (1,04%). Питома вага післявакцінальних реакцій значно менше гранично допустимих (від 5% до 30%).

Умови транспортування і зберігання вакцини в санепідзакладах і лікувально-профілактичних установах відповідали регламентованим вимогам, запевнили епідеміологи.

Порушень процедури вакцинації у дитини не було виявлено. В день щеплення дитина була оглянута дільничним лікарем, стан здоров`я був задовільний, тому лікар дозволив щеплення. Мати дитини була обізнана про можливі реакції та ускладнення після щеплення, про що є відповідний запис у медичній документації.

Вакцину було введено внутрішньом`язово в стегно одноразовим шприцом в умовах прищепного кабінету міської дитячої лікарні. Впродовж 30 хвилин дитина перебувала під медичним наглядом, ознак будь-яких порушень у стані її здоров`я за цей час виявлено не було.

В облСеС констатували, що з січня по липень ця дитина одержала щеплення проти туберкульозу, вірусного гепатиту В, поліомієліту, гемофільної інфекції різними вакцинними препаратами, реакції на їх введення були відсутні.

Остаточний висновок про причини смерті дитини буде зроблено після завершення роботи комісії та отримання результатів лабораторних досліджень, повідомили в облСЕС.