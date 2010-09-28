Діти вмирають на фізкультурі через генетичні вади?

Медики пояснили можливу причину раптових смертей молодих людей під час занять спортом.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні йшлося на прес-конференції, присвяченій XІ Національному конгресу кардіологів.

За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова АМН України, академіка Національної Академії медичних наук України Геннадія КНИШОВА, раптові смерті можуть бути пов`язані з природженою генетично обумовленою гіпертрофічною кардіоміопатією.

“Тобто, товстенний м`яз лівого шлуночку могутньо скорочується, людина нібито фізично здорова, але там є посередині перетяжка, яка перекриває рух крові всередині шлуночку. І це призводить до порушення ритму, збою і раптової зупинки серця. Це - спеціальна патологія”, – сказав Г.КНИШОВ.

Академік зазначив, що саме це захворювання викликає раптову смерть у спортсменів, молодих людей під час кросу.

“Зараз з інституту фізкультури до нас звернулися, щоб усіх студентів перевірити щодо гіпертрофічної кардіоміопатії. Саме ця хвороба призводить до раптових зупинок серця у спортсменів, які мають дуже хороший могутній м`яз”, – зазначив Г.КНИШОВ.

Він вважає за необхідне всім дітям, військовослужбовцям і спортсменам масово провести ультразвукове обстеження. “За кілька хвилин перегляду можна відразу ж поставити діагноз”, – сказав Г.КНИШОВ.

Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії також зазначив, що фахівець за зовнішнім виглядом людини може визначити наявність серцево-судинних захворювань.

“Досвідчений лікар навіть за пульсацією вени може сказати, що це тристулкова недостатність, за ціанозом, властивим певному пороку, за пальцями – синява, годинникоподібні нігтьові фаланги. Ознак дуже багато, і досвідчений лікар може визначити основні серцеві захворювання”, – сказав Г.КНИШОВ.

У свою чергу, директор Інституту кардіології імені академіка М.Д.Стражеска АМН України, академік Національної Академії медичних наук України Володимир КОВАЛЕНКО відзначив важливість комплексних масових медичних обстежень у школах, які проводилися в СРСР.

«Це дуже правильна тактика на передчасне виявлення хвороб і попередження таких ситуацій, які, на жаль, сьогодні зустрічаються. Проте таке становище пов`язане ще з однією обставиною, коли люди мають можливість обстежуватися, і не роблять цього. Слід виробляти, формувати національну ментальність щодо ставлення до свого здоров`я», - наголосив В.КОВАЛЕНКО.