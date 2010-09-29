АМК цікавиться, чому в Україні тарифи на роумінг вищі, ніж у Європі

Антимонопольний комітет України (АМК) має намір рекомендувати мобільним операторам привести вартість послуг міжнародного роумінгу до економічно обгрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні в ході круглого столу в АМК.

На засіданні наголошувалося, що в Європі тарифи на роумінг нижчі, ніж в Україні.

«Чому українці повинні платити більше, ніж, скажімо, французи, за послуги міжнародного роумінгу?» – відзначив виконуючий обов`язку голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.

Після засідання він повідомив, що найближчим часом АМК має намір надати свої рекомендації мобільним операторам щодо приведення вартості цієї послуги до економічно обгрунтованого рівня, і розраховує, що до нового року ці рекомендації будуть виконані. Інакше, за словами Ю.КРАВЧЕНКА, АМК має намір реагувати відповідно до конкурентного законодавства, зокрема, застосовувати штрафи.

У свою чергу, представники компаній – мобільних операторів відзначили на засіданні, що вищі тарифи залежать від ряду чинників, зокрема, пов`язані з тим, що мобільні оператори Європи встановлюють для українських операторів вищі ставки. Вони вважають, що їх ставки на роумінг не є завищеними.

За даними АМК, максимальний роздрібний тариф на вихідні дзвінки в межах ЄС з 1 липня т.г. складає 0,39 євро, за вихідні – 0,15 євро. При цьому тариф на послуги міжнародного виклику в країнах Європи за здійснення дзвінків до України, встановлений ЗАТ «Київстар Дж.Эс.Эм.», складає 10 грн., «МТС Україна» – 13,33 грн. (не на номери МТС), ТОВ «Астеліт» – 11,05 грн., ЗАТ «Українські радіосистеми» – 25,8 грн., ВАТ «Укртелеком» – 12,5 грн., ТОВ «Голден телеком» – 34,16 грн. Разом з тим, вартість роумінгу в країнах Європи за вхідні дзвінки, встановлена «Київстар», складає 10 грн., «МТС Україна» – 10 грн., «Астеліт», – 11,05 грн., «Українські радіосистеми» – 17,5 грн., «Укртелеком» – 6,7 грн., «Голден телеком» – 10,77 грн.

Таким чином, вартість послуг роумінгу, які надають українських операторів, у декілька разів перевищує максимальні тарифи ЄС, повідомляють в АМК.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вважає, що вартість послуг роумінгу, які надають операторів мобільного зв`язку, є завищеною.

У липні АМК почав розслідування обгрунтованості вартості послуги роумінгу, яку надають українські оператори.