На розвиток Севастополя з Росії надійшло 17 млн. грн.

До бюджету Севастополя з бюджету Росії надійшла перша частина грошей - 17 млн. грн., передбачених на 2010 рік по лінії участі РФ у соціально-економічному розвитку місць базування Чорноморського флоту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ у сьогоднішньому «прямому ефірі» Севастопольської ТРК.

«Тільки тепер надійшли гроші. Уявляєте! Перший транш повинен був надійти в першому півріччі. Але лише два дні тому надійшло 17 мільйонів. А ще 17, я не знаю, коли надійдуть, може, в грудні. Коли їх освоювати?», - сказав С.ЖИВОДУЄВ.

Він зазначив, що минулого року влада Севастополя так і не встигла освоїти 7 млн. грн., що надійшли з РФ у грудні

У 2010 році до бюджету Севастополя відповідно до українсько-російських домовленостей з бюджету РФ (через Міністерство фінансів України) повинні бути перераховані 38 млн. грн. Цього року представники керівництва виконавчої влади Севастополя неодноразово заявляли про відсутність цих надходжень.

Крім того, кілька місяців тому Севастопольська МДА представила керівництву уряду України нові розрахунки, відповідно до яких сума коштів, які перераховує РФ на соціально-економічний розвиток міста, має бути збільшена приблизно в чотири рази.