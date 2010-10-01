Азаров запитує в МВФ, як провести пенсійну реформу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням надати Україні консультацію щодо проведення пенсійної реформи.

Про це йшлося сьогодні під час його зустрічі з директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«У цьому плані консультація ваших спеціалістів для нас має велику вагу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також заявив, що для ефективного проведення пенсійної реформи в України уряд має намір вивчити світовий досвід.

«Зараз ми працюємо над проектом пенсійної реформи, тому досвід інших країн у цьому питанні для нас цінний», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Глава уряду України відзначив, що вчора під час офіційного візиту до Варшави відбулися зустрічі з вищим керівництвом Польщі, під час яких, зокрема, обговорювався процес реформування пенсійної системи у цій країні: «Ми домовилися обмінюватися делегаціями і вивчили їх досвід щодо проведення пенсійної реформи».

«Наш уряд рішуче налаштований на проведення реформ в Україні. Ми хочемо їх дуже ретельно підготувати і все продумати, щоб допустити якомога менше помилок в процесі їх реалізації», - заявив М.АЗАРОВ.