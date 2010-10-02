МВФ: програма співпраці з Україною виконується успішно
Директор-розпорядник зустрівся з Азаровим
Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює рівень співпраці в Україні між усіма гілками влади, зокрема, між Президентом і урядом.
Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
«Мені було приємно чути про те, що ви разом з Президентом обговорюєте питання, робите прогнози, бачите перспективу. І я впевнений, що ви дійсно справитеся з тими завдання, які ви перед собою ставите», - підкреслив керівник МВФ.
Він також зазначив, що програма співпраці України та МВФ виконується успішно.
Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив рішення про виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розраховано на 29 місяців.
Відразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.