Розпочинається акція “7 хвилин заради життя”

Низка громадських організацій України за підтримки фармакологічних підприємств та Національного інституту раку розпочинають спільну соціальну акцію щодо боротьби з раком молочної залози “7 хвилин заради життя”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Спілки захисту прав пацієнтів “Здоров’я нації” Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

Вона наголосила, що визначальним у проблемі захворюваності та лікування раку молочної залози (РМЗ) є обізнаність, своєчасне обстеження, сучасне обладнання, адекватне медичне лікування та професіоналізм лікаря.

“Чому наш проект називається “7 хвилин заради життя”? Тому що 7 хвилин потрібні, щоб провести самообстеження. Як це зробити - про це дізнається дуже велика кількість жінок, тому що ми друкуємо близько 200 тис. листівок, які розійдуться по всій Україні через аптечну мережу”, - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Передбачається розповсюдження листівок у мережі аптек “Наша аптека” та “Фалбі”, яких загалом налічується близько 200 в різних містах Україні.

В рамках проекту із понеділка в столичному метрополітені розмістять плакати із зображенням Мадонни Леонардо да Вінчі, як символу материнства, та написом “7 хвилин заради життя”. “7 хвилин витрати сьогодні і ти збережеш здоров’я, красу та життя”, - прокоментувала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Крім того, передбачено публікацію тематичних матеріалів у популярних жіночих журналах; розміщення плакатів акції на бігбордах в містах України. А 20 жовтня – у Всесвітній день боротьби з раком молочної залози у супермаркетах та магазинах краси волонтери громадських організацій, яких можна буде ідентифікувати по рожевих шарфах, роздаватимуть листівки, які також закликатимуть жінок звернути увагу на своє здоров’я.

Впродовж жовтня жінки також зможуть по всіх питаннях щодо РМЗ телефонувати на “гарячу” лінію, що діятиме в рамках соціального проекту “7 хвилин заради життя” (044-503-05-97).

Присутній на прес-конференції головний онкохірург МОЗ України Іван СМОЛАНКА наголосив на важливості профілактики РМЗ, а також вчасного діагностування захворювання. За його інформацією, РМЗ є найбільш поширеним онкологічним захворюванням серед жінок як в Україні, так і загалом у світі. Зокрема, в світі реєструється щороку більше 1 млн. жінок, в яких вперше виявляють РМЗ, і близько 600 тисяч гинуть щорічно, в Україні майже 16 тис. реєструється щороку і близько 8 тис. жінок помирають.

“Великою проблемою у нас в Україні виявляється те, що більше чверті жінок потрапляють до фахівців, на жаль, вже у занедбаних стадіях”, - підкреслив головний онкохірург України.

За його словами, основним з чинників, який призводить до того, що жінки пізно звертаються, – є те, що, виявляючи в себе пухлину, а 70-80% жінок вперше самі в себе виявляють пухлину, звертаються до нетрадиційних методів лікування – йдуть до фітотерапевтів, біоенергетиків, екстрасенсів, втрачаючи час. В результаті пухлина прогресує і переходить у занедбаний стан.

“Тут важливо, щоб жінка була скерована на фахівця, адже при ранніх стадіях можливо виконати органозберігаючу операцію. Тому що жінка дуже часто боїться і через це не йде до лікарів, що може втратити молочну залозу”, - зазначив І.СМОЛАНКА.

Лікар також звернув увагу, що чим раніше жінка почне лікування, тим менше коштів воно потребуватиме. На пізніх стадіях, за його словами, лікування обійдеться хворій у 25 разів дорожче, ніж на ранніх.

І.СМОЛАНКА радить жінкам приділити увагу профілактиці захворювання та проводити самообстеження не рідше 1 разу на місяць. Щоб звести до мінімуму шанси захворіти РМЗ, жінка має вести здоровий спосіб життя із збалансованим харчуванням, уникненням зайвих тваринних жирів, достатньо насиченим вітамінами А, Е,D. “Крім того, своєчасна діагностика і вірне лікування доброякісних захворювань молочних залоз, яких набагато більше, ніж злоякісних”, - додав онколог. Також, за його словами, посилена увага повинна бути в критичні для розвитку РМЗ вікові періоди – це після 40 років. Майже 90% жінок, що хворіють РМЗ, це жінки після 40 років. Пік спостерігається після 50-ти років.

Представник фармацевтичної компанії, яка підтримує акцію, керівник відділу онкології ТОВ «Рош Україна» Володимир ПЕДЬКО зі свого боку зазначив, що одним з головних завдань у роботі компанії – сприяти підвищенню якості медичних послуг. Діяльність «Рош Україна», за його словами, на сьогодні зосереджена не тільки на випуску сучасних лікарських засобів, а й на розвитку діагностики. Він підкреслив на важливості вирішення проблем діагностування та лікування онкології спільними зусиллями бізнесу та громадських організацій. “Між іншим я переконаний, що розвиток будь-якої компанії неможливий без взаємодії з громадськістю”, - додав він.