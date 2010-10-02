Газ для Білорусі коштуватиме 220

Середньорічна ціна російського газу для Білорусі в 2011 році становитиме близько 220 доларів за тисячу кубометрів, заявив заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов у п`ятницю в Мінську.

"Середньозважена ціна для Білорусі в 2011 році буде близько 220 доларів за тисячу кубометрів", - наводить слова Круглова Бі-бі-сі. Цього року, як повідомив Круглов, ціна газу для Білорусії складе 185 доларів.

Влітку цього року між Росією і Білорусією мав місце черговий конфлікт, пов’язаний з постачанням російського газу.