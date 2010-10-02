Сьогодні в Кончі-Заспі під Києвом загубилася 5-річна дитина.

Як повідомили УНІАН, в прес-службі столичного главку міліції, на пульт 102 надійшов сигнал від батьків зниклого хлопчика.

«Приблизно о 17:30 на 12-му кілометрі Обухівського шосе в районі санаторію «Жовтень» під час гри в піжмурки в лісі загубився 5–річний хлопчик. Його зріст 110 сантиметрів, волосся світле, коротке, очі світлі. Був одягнений в сині джинси, чорні чоботи, синю дуту куртку, кепку червоного кольору з написом «Феррарі», - наголошується в повідомленні.

Тих, хто знайшов, або бачив цю дитину, просять повідомити за телефонами 098 362 6515 або 102.